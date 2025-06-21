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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Fatih'te Özgür-Der öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Mehmet Ali Derdiyok  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Saraçhane Parkı'nda ellerindeki Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, "Gazze'de insanlık öldürülüyor" yazılı pankart açarak İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Bayram, Filistin halkına karşı Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde iki yıla yakın süredir soykırım icra edildiğini söyledi.

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Bayram, "Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonları özendiren, Batı Şeria'da 'yerleşimci' adı verilen işgal sürülerinin yayılımını teşvik eden, Lübnan'a, Yemen'e, Suriye'ye yönelik sürekli bombardımanlara girişen işgal çetesi, nihayet saldırganlığını İran'a da taşımış durumda. 13 Haziran sabahı İran'da nükleer tesisleri ve stratejik merkezleri hedef alan, askeri komuta kademesine ve bilim adamlarına suikastlar tertipleyen siyonist çete, kesintisiz biçimde İran'da katliam ve suikast siyasetini sürdürüyor." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran hava sahasını kontrol altına aldıklarını ve ülkenin dini liderini öldürmeyi planladıklarını açıkça ifade ettiğini kaydeden Bayram, İsrail'in, her fırsatta İran'da rejim değişikliği hedeflediğini ilan edip ülke halkını da işbirlikçiliğe davet etmekten çekinmediğini belirtti.

Bayram, ABD ve İsrail'in, İran'ın ya da bir başka ülkenin nükleer silah sahibi olamayacağını iddia etmeleri ve bunu engellemek adına yıkıcı saldırılara girişmelerinin açık korsanlık olduğunu vurgulayarak, "Tüm bu saldırganlığın, hukuksuzluğun 'İsrail'in kendini savunma hakkı' adıyla meşrulaştırılmaya çalışılması ise ikiyüzlülük ve sahtekarlıktır." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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