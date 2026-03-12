İran'ın başkenti Tahran’da patlamalar meydana geldi
İran’ın başkenti Tahran’da şiddetli patlamalar meydana geldi.
İran
AA Tahran muhabiri, Tahran’da, İran hava savunma sistemlerinin aktif hale getirilmesinin ardından şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
- İsrail ordusu, İran'ın merkezi nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlediğini iddia etti
- Hamaney: Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam etmelidir
- İran, İsrail'deki askeri noktalar ile ABD üslerine ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle yeni saldırılar başlattı
Kentin batı ve güney kesimlerinde meydana gelen patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükseldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Öte yandan İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Tahran geneline kapsamlı hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.
Netanyahu, düzenledikleri saldırılarla İran'daki rejimin düşmese dahi ciddi ölçüde zayıflayacağını iddia etti
Başbakan Netanyahu, İran'a 28 Şubat'ta başlattıkları saldırılar sonrası düzenlediği ilk çevrimiçi basın toplantısında, nükleer ve balistik füze tesislerini yok ederek İran’a ağır darbe indirdiklerini iddia etti.
İsrail'in ABD ile birlikte bir güç birliği ile ciddi başarılar elde ettiğini ileri süren Netanyahu, tarihi bir dönemeçte olduklarını savundu.
Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve Lübnan’daki işgallerinin kalıcı olup olmayacağı sorusuna verdiği cevapta, Netanyahu, Lübnan'a saldırılarını daha da şiddetlendireceklerini ancak "planlarını açıklamayacaklarını" belirtti.
Netanyahu ayrıca, İran'a yönelik saldırılardan birkaç hafta önce "hayal bile edilemeyecek yeni ittifaklar kurduklarını" söyledi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un yargılandığı yolsuzluk davasında kendisini affetmesi gerektiğini kaydeden Netanyahu, Herzog’un kendisiyle ilgili mahkeme tiyatrosuna son vermesi gerektiğini vurguladı.
İsrailli yetkililerin son dönemde İran'daki rejimin düşmesi hedefinden vazgeçtiği yönündeki açıklamalara Netanyahu'nun da katıldığı dikkati çekti.
İran'ın Hemedan İli Valisi: Kentte ABD ve İsrail'in saldırılarında 50 kişi öldü, 286 kişi yaralandı
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Hemedan Valisi Molanurişemsi, ABD ve İsrail’in kente yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.
Molanurişemsi, “ABD ve İsrail şimdiye kadar kentteki 40 noktaya saldırı düzenledi. Bu yerlerin yüzde 50’si yerleşim yerleri, üretim merkezleri ve ticaret alanlarından oluşan sivil alanlardı.” ifadelerini kullandı.
Ölü ve yaralı sayılarını da açıklayan Molanurişemsi, “Bu saldırılarda 50 kişi öldü, 286 kişi de yaralandı.” dedi.
İran: Enerji altyapımız ve limanlara yönelik saldırıya karşılık bölgenin petrol ve doğalgazını ateşe vereceğiz
İran devlet televizyonuna göre, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, enerji altyapılarına yönelik saldırılar konusunda açıklama yaptı.
Zülfikari, “İran’ın enerji alt yapısına, limanlarına en ufak bir saldırının bile ezici ve yıkıcı bir karşılıkla sonuçlanacağı konusunda saldırgan hükümeti (ABD ve İsrail) ve tüm müttefiklerini uyarıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Böyle bir saldırı olması durumunda İran’ın göstereceği tepkiye ilişkin Zülfikari, “Böyle bir durumda, ABD ve Batılı müttefiklerinin büyük çıkarları bulunan bölgedeki tüm petrol ve doğal gaz altyapısı ateşe verilip yok edilecektir.” dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.