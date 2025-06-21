Aydın'da ziraat alanı ve makilikteki yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın
Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki ziraat alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter ile yer ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.