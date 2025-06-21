Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,404.20
BTC/USDT
103,331.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran'dan yayındayız İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız
logo
Gündem

İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran'ın istediği özel oturum, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde başladı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran'ın istediği özel oturum, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum yapılıyor.

Özel oturuma, Bakan Fidan başkanlık ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla düzenleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran'ın istediği özel oturum, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı
Aydın'da ziraat alanı ve makilikteki yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 55 bini aşkın samuray arısı doğaya salındı
İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evleri zarar gören mahalle sakinleri çözüm istiyor

Benzer haberler

Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız

Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız

İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran'ın istediği özel oturum, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı

Rusya'dan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların küreselleşebileceği uyarısı

İsrailli uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin İran rejimini devirme amacına ulaşamayacağını düşünüyor

İsrailli uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin İran rejimini devirme amacına ulaşamayacağını düşünüyor
Lübnan, İsrail ile İran arasındaki savaştan kaçınmayı başarabilecek mi?

Lübnan, İsrail ile İran arasındaki savaştan kaçınmayı başarabilecek mi?
Dışişleri Bakanı Fidan: Zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan: Zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet