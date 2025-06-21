Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,415.10
BTC/USDT
103,488.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Rusya'dan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların küreselleşebileceği uyarısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail ile İran arasındaki gerilimin küresel bir çatışmaya dönüşme tehlikesi taşıdığını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Rusya'dan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların küreselleşebileceği uyarısı

Moskova

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çoğu Amerikalının, Ukrayna'nın yerini bilmediğini vurgulayan Medvedev, şunları kaydetti:

"Başkalarının çatışmaları için para harcamak istemeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi, şu anda çok gergin. Çünkü burada durum farklı, çok sevdikleri İsrail söz konusu. Şimdi en sevdikleri zeki çocuklarıyla uğraşsınlar. Tek bir bariz tehlike var, Orta Doğu çatışmasının Trump'ın sürekli bahsettiği küresel bir çatışmaya dönüşmesi."

ABD, İsrail ve İran'ın "gayretle" dua etmeleri gerektiğini savunan Medvedev, "Avrupa'dan bahsetmiyorum, orada kutsal hiçbir şey kalmadı." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da ziraat alanı ve makilikteki yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 55 bini aşkın samuray arısı doğaya salındı
İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evleri zarar gören mahalle sakinleri çözüm istiyor
YTB ve ICYF arasında "Ümmet Burs Programı" işbirliği anlaşması imzalandı

Benzer haberler

ABD'nin B-2 gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası'na doğru hareket ettiği iddia edildi

ABD'nin B-2 gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası'na doğru hareket ettiği iddia edildi

İsveç ve İngiltere'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var

Borrell'e göre AB, İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına inanmaya başladı

Borrell'e göre AB, İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına inanmaya başladı
Rusya'dan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların küreselleşebileceği uyarısı

Rusya'dan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların küreselleşebileceği uyarısı
İsrailli uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin İran rejimini devirme amacına ulaşamayacağını düşünüyor

İsrailli uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin İran rejimini devirme amacına ulaşamayacağını düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet