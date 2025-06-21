Avrupa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
İsveç, Almanya, İngiltere ve Avusturya'da Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarını protesto etti.
Ankara
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını istedi.
Göstericiler, Filistin bayrakları, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğrafları ve "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.
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Eylemciler, Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin isimleri ve çocukların ölümünü anlatan dövizler taşıyarak etraftakilerin dikkatini Gazze'de olup bitenlere çekmeye çalıştı.
Gösteride konuşan İsveçli aktivist Janine Okeefe, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın durdurulmasını istediklerini söyledi.
Dünyanın en zenginlerinin çıkarları için savaşların çıkarıldığını belirten Okeefe, "Savaştan, milyarderler silah satarak para kazanıyor. Soykırımdan para kazanıyorlar. Demokrasiyi yok ederek para kazanıyorlar. Savaşa, açlığa, soykırıma neden olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve etrafındaki birkaç siyonist de bunların içinde." diye konuştu.
İsrail'in Filistin işgalinin 1948'de başladığına dikkati çeken Okeefe, şunları ifade etti:
"Gerçeklerle yüzleşelim, bu işgal 70 yıldır sürüyor. Ayrıca Batı Şeria'yı açık bir hapishane haline getirip bombaladılar ve yıkmaya devam ediyorlar. Sonra Lübnan'ı bombaladılar, ardından Suriye'yi bombaladılar. Suriye hiçbir zaman karşılık vermedi. Şimdi İran da bombalanıyor. İsrail, yıllardır İran'ın nükleer silah yapmaya çalıştığını iddia etmişti, şimdi de bombalıyor. Bu bombalama insanların dikkatini başka yere çekip saptırmak için. İran da kendilerini savunmak için buna karşılık verdi."
Okeefe, sivil insanların bombardımanlardan dolayı acı çektiğini ve bunlara karşı durulması gerektiğini söyledi.
İngiltere'de on binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze ve İran saldırıları ile İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarını sürdürmesini protesto etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze ve İran saldırıları ile İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarını sürdürmesini protesto etti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 21, 2025
AA Muhabiri Behlül Çetinkaya detayları aktardı https://t.co/JR5bk0AcQl pic.twitter.com/ox0jXXdE8n
Londra'da on binlerce kişi Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), Savaşı Durdur Koalisyonu, Aksa'nın Dostları ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası gibi sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla kentin Russell Square bölgesinde toplandı.
Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırıları ile İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarını sürdürmesine tepki gösterdi.
Eylemciler, "Özgür Filistin", "Hemen ateşkes", "Ellerini Gazze'den çek, ellerini İran'dan çek" ve "(İngiltere Başbakanı) Keir Starmer saklanamazsın, seni soykırımla yargılayacağız" sloganları attı.
Öte yandan, bir grup İsrail ve devrik İran Şahlığı yanlısı, Filistin'e destek yürüyüşüne karşı eylem düzenledi.
Grupların arasında arbede yaşanmaması için Filistin'e destek yürüyüşü organizatörleri ve polis tarafından iki taraf arasında tampon alan oluşturuldu.
"Çocuklar korkusuz yaşamak ne demek bilmiyor"
Filistin destekçileri yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Downing Sokağı girişine ulaştı.
Burada kurulan platformdan eylemcilere seslenen Gazzeli gazeteci İbrahim Khadra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sürerken dünyaya gelen kuzeninin hayatta duyduğu ilk şeylerin bomba sesleri olduğunu ifade etti.
Gazze'de İsrail saldırılarının 600 günden uzun süredir devam ettiğini kaydeden Khadra, "Çocuklar korkusuz yaşamak ne demek bilmiyor." diye konuştu.
Milletvekili Apsana Begum de konuşmasında İsrail'in yardım sırasında bekleyen Gazzelileri öldürdüğüne dikkati çekerek, "İsrail'in İran saldırısından bu yana Gazze ve Batı Şeria'da saldırılar arttı. İsrail'in Gazze, Batı Şeria, İran, Suriye, Yemen ve Lübnan saldırıları her şeyi daha tehlikeli hale getirdi. İngiltere'nin müttefiki İsrail soykırım yapıyor, Birleşmiş Milletler bunu tekrar tekrar kınıyor, insan hakları görmezden geliniyor ama İngiltere'deki politik yapı başka yöne bakıyor." diye konuştu.
Begum, İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action'ın yasaklı örgüt ilan edilmesine dair girişimlere karşı çıkacağını da söyledi.
Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da konuşmasında yaklaşık 20 yıl önce Irak savaşına hayır diyen 1,5 milyon kişinin Londra'daki yürüyüşünü hatırlattı.
İngiltere'nin İran'a karşı İsrail yanında saf tutmaması gerektiğini kaydeden Yusuf, "Dönemin başbakanı Tony Blair'e söylediğimizi buradan Keir Starmer'a söylüyorum. Bunları bizim adımıza yapmıyorsun. Kendi politikan için ülkemizin çocuklarını savaşa yollama." ifadelerini kullandı.
İsrail'e tepki gösterenlerin antisemitik ve Hamas destekçisi olmakla suçlanmasına da tepki gösteren Yusuf, "Çocukların ölmemesini istemek sizi antisemitik yapmaz. 2 milyon insana yardım istemek sizi antisemitik yapmaz. Bunlar sizi insan yapar." dedi.
Yusuf, Başbakan Starmer'ı Filistin devletini tanımaya çağırdı.
Berlin'de on binlerce kişi "Gazze için birlikte" yürüyüşüne katıldı
Almanya'nın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma desteğinin son bulması talebiyle ve Filistin ile dayanışma göstermek için on binlerce kişi, Federal Meclis Binası (Reichtstag) önünde toplandı.
Ardından kent merkezinde yürüyüş düzenleyen göstericiler, Alman hükümetini İsrail'in işlediği soykırımın suç ortağı olduğunu belirtti.
Göstericiler, Alman hükümetinin İsrail'e askeri desteğini kınarken, silah ihracatının derhal durdurulması ve Gazze'ye acil insani yardımın erişmesi çağrısında bulundu.
Alman hükümetinin İsrail'e karşı kırmızı çizgi çekmesinin talep edildiği "Gazze için birlikte" gösterisine katılanların bir bölümü kırmızı çizgiyi sembolize etmek amacıyla kırmızı renkte giyindi.
İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların da protesto edildiği gösteride, "Trump'ı durdurun", "Savaşa, işgale, faşizme hayır", "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Gazze'ye özgürlük" ve "Savaşa hayır de" yazılı dövizler taşındı.
Göstericiler, İsrail hükümeti ve İsrail'e destek veren Almanya hükümeti aleyhine sloganlar attı.
Eyleme katılan ve soy ismini açıklamak istemeyen Thomas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Alman olarak Yahudilere yönelik soykırımı ciddiye aldığı için bu gösteriye katıldığını belirtti.
Thomas, "Bu, benim için hiçbir yerde soykırımın olmaması anlamına geliyor. Almanya'nın bir soykırıma katılımı ise hiç kabul edilmez. (Ancak) Bunu Filistin'de net görüyorum. Gazze'de çok net görüyorum, İran'da da benzer gelişmelere doğru gittiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.
Almanya'nın İsrail'e silah tedarik etmesini bir felaket olarak nitelendiren Thomas, "Siyasi yönetimimizin, bir soykırım için silah sağlamaya kadar alçalmasını çok üzücü buluyorum. Bu, bir soykırıma dahil olmak, bir soykırımın sorumluluğunu taşımak anlamına gelir." diye konuştu.
Gösteriye katılan Gabriele de giydiği kırmızı tişörte işaret ederek, "Sınırlar aşılmış durumda. Gazze'de 20 bin çocuk öldü. Gıda dağıtımı işlemiyor. Ve benim için yaşananlar bir soykırımdır; aç bırakmak, ilaç vermemek, hastaneleri bombalamak ve benzeri şeyler." ifadesini kullandı.
Gabriele, Alman hükümetine sadece Gazze veya İran'da değil dünyanın her yerinde savaşların sonlandırılması için diplomatik girişimde bulunması çağrısında bulundu.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, gözaltına alınanlar oldu.
Polis gösteriye 15 bin kişinin katıldığını ifade ederken, yürüyüşü organize edenler bu sayının 30 bini geçtiğini belirtti.
Avusturya'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a saldırılarını protesto etti
Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'i protesto etmek için bir araya geldi ve yürüyüş düzenledi.
Filistin ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Gazze'deki Soykırımı Durdurun", "İran'dan elini çek" dövizleriyle İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.
Göstericiler, "ABD ve Avrupa finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "AB utanmalısın!" sloganları attı.
Bir grup gösterici de "Avrupa'nın İşlediği Suçların Bedelini Neden Filistinliler Ödemek Zorunda?" yazılı pankart taşıdı.
Gösteriye katılan Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, AA muhabirine, bugün İsrail'in yeni saldırılarını protesto etmek için bir araya geldiklerini anlattı.
Pröbsting, "İsrail, tüm bölgeye sadece ölüm ve yıkım getirdi." diye konuştu.
İsrail'in Filistin'e, Suriye'ye, Lübnan'a saldırılar düzenlediğini ve bu ülkelere bir de İran'ın eklendiğini hatırlatan Pröbsting, "Bu da İsrail'in özü itibarıyla bir terör ve apartheid devleti olduğunu göstermektedir." dedi.
İsrail'in durdurulması gerektiğini vurgulayan Pröbsting, dünya genelinde İsrail'in saldırganlığına karşı bir hareket olduğuna dikkati çekti.
Pröbsting, İran'ın savunulması ve İsrail'in tüm Orta Doğu'ya saldırmasına engel olunması gerektiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.