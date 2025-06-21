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Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Erol Güngördü, Burak Akay  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Erol Güngördü/AA

Çanakkale

Çanakkale tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Ezine ilçesine bağlı Uluköy ve Kayacık köyleri arasında kalan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ve helikopterler ile yer ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ormanlık alana sıçrayan yangında söndürme çalışmalarına, Ezine ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin, havadan 3 helikopter, 7 uçak, karadan 14 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda işçiyle müdahale ettiği çalışmalar sonrası kontrol altına alınan yangında 3 hektar orman, 20 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da yangını Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Dardanos Yangın Harekat Merkezi'nden takip etti.

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