Bakırköy'de motor kısmından duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Bakırköy'de, metrobüsün motor kısmından duman yükselince yolcular tahliye edildi.
İstanbul
Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün motor kısmından, İncirli Durağı yakınlarında duman yükselmeye başladı.
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Yolcular araçtan indirilirken, görevliler metrobüse müdahale etti. Metrobüs, çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular arkadan gelen araçlara yönlendirildi.
Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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