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Bakırköy'de motor kısmından duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi

Bakırköy'de, metrobüsün motor kısmından duman yükselince yolcular tahliye edildi.

Mehmet Ali Derdiyok  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Bakırköy'de motor kısmından duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi

İstanbul

Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün motor kısmından, İncirli Durağı yakınlarında duman yükselmeye başladı.

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Yolcular araçtan indirilirken, görevliler metrobüse müdahale etti. Metrobüs, çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular arkadan gelen araçlara yönlendirildi.

Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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