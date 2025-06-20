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Balıkesir'de çıkan yangında 12 dekarlık arpa tarlası zarar gördü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 12 dekarlık arpa tarlasında hasar oluştu.

İlkan Toprak, Alper Çobanoğlu  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Balıkesir'de çıkan yangında 12 dekarlık arpa tarlası zarar gördü Fotoğraf: Alper Çobanoğlu/AA

Balıkesir

Yeşilhisar Mahallesi Yağcıllı Deresi mevkisinde sulama hattındaki çalışma sırasında metal boru kesilirken çıkan kıvılcımlar otları tutuşturdu.

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Büyüyen alevler, Abdullah Keskin'e ait arpa tarlasına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürülen yangında 12 dekarlık arpa tarlası zarar gördü.

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