Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Miraç Kaya  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balikesir

Vali Ustaoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", fotoğrafını seçen Ustaoğlu, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğraf karesini tercih etti.


Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren Ustaoğlu, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.


Dolunaya İnat - Van'da dağın zirvesindeki yaban keçileri dolunayla birlikte görüntülendi

"Yılın Kareleri"ne ilişkin düşüncelerini paylaşan Ustaoğlu, hayatı olduğu gibi yansıtan ve fotoğraf kareleriyle anlatan tüm emektarları tebrik ettiğini söyledi.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

