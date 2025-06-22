FSM Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü dolayısıyla yeşile büründü
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı.
İstanbul
Her yıl haziran ayı "Skolyoz Farkındalık Ayı", haziranın üçüncü cumartesi günü de "Skolyoz Farkındalık Günü" olarak kabul ediliyor.
Türkiye'de skolyoz hastalığına dikkati çekmek amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.
Bu kapsamda FSM Köprüsü bu akşam yeşil renkle aydınlatıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı