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FSM Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü dolayısıyla yeşile büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
FSM Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü dolayısıyla yeşile büründü Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

İstanbul

Her yıl haziran ayı "Skolyoz Farkındalık Ayı", haziranın üçüncü cumartesi günü de "Skolyoz Farkındalık Günü" olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de skolyoz hastalığına dikkati çekmek amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.

Bu kapsamda FSM Köprüsü bu akşam yeşil renkle aydınlatıldı.

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