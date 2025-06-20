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Spor, Futbol

Kocaelispor, Partizan'dan kaleci Aleksandar Jovanovic'i transfer etti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadir Yıldız  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Kocaelispor, Partizan'dan kaleci Aleksandar Jovanovic'i transfer etti

Kocaeli

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz, futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, imza törenine kulüp başkanı Recep Durul'un da katıldığı bildirildi.

32 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2024-2025 sezonunda Partizan formasını 46 maçta giydi.

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