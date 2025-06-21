Bayern Münich, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Boca Juniors'u 2-1 yendi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Münih, Boca Juniors'ı 2-1'le geçerken D Grubu'nda Esperance de Tunisie, Los Angeles'ı 1-0 yendi.
İstanbul
ABD'nin Miami şehrindeki Hard Rock Stadı'nda oynanan karşılaşmada Almanya temsilcisi Bayern Münih, Arjantin ekibi Boca Juniors'la karşı karşıya geldi.
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Bayern Münih, Harry Kane'in 18 ve Michael Olise'nin 84. dakikada attığı gollerle Boca Juniors'ı 2-1 mağlup etti.
Boca Juniors'ın tek golünü, 66. dakikada Miguel Merentiel kaydetti.
D Grubu maçında Tunus'un Esperance de Tunisie takımı, ABD ekibi Los Angeles'la Nashville'daki Geodis Park Stadı'nda karşılaştı.
Esperance de Tunisie, Youcef Belaili'nin 70. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.