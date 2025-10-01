Dolar
41.59
Euro
48.88
Altın
3,868.56
ETH/USDT
4,137.20
BTC/USDT
114,555.00
BIST 100
10,959.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nice'i konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.

Süha Gür  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nice'i konuk edecek Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

İstanbul

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilere konuk olacak Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

Tek eksik Duran

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Talisca döndü

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 909 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Can Holding'e yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede
Yasa dışı bahis operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında çıkacak

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında çıkacak

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nice'i konuk edecek

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak

Gençlerbirliği'nden hakem kararlarına tepki

Gençlerbirliği'nden hakem kararlarına tepki
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı
Fenerbahçe-Nice maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek

Fenerbahçe-Nice maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet