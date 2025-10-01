Dolar
Spor, Futbol

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında çıkacak

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında yarın Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacak.

İlyas Gün  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Samsun

Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak.

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marc Bollengier olacak.

Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında kadroda yer almayacak.

Samsunspor'da sakatlıklar can sıkıyor

Karadeniz ekibinde Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları sürüyor. Tedavileri devam eden 5 oyuncu, Legia Varşova maçında görev yapamayacak.

Leiga Varşova karşılaşmasının Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, özel uçakla Varşova'ya gidecek. Bu akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta ter idmanı yapacak Karadeniz temsilcisi, maç saatini beklemeye başlayacak.

Avrupa mücadelesine Panathinaikos maçlarıyla başladı

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş mücadelesini de 0-0 berabere tamamlayarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nde ayrıca Dinamo Kiev (Ukrayna), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşı karşıya gelecek.

