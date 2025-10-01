UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 2. hafta maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 2. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, saat 19.45'te Fransız ekibi Nice'i konuk edecek.
Lig usulü 36 takımın mücadele ettiği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:
19.45 Fenerbahçe-Nice
19.45 Bologna-Freiburg
19.45 Brann-Utrecht
19.45 Celtic-Braga
19.45 FCSB-Young Boys
19.45 Ludogorets-Real Betis
19.45 Panathinaikos-Go Ahead
19.45 Roma-Lille
19.45 Viktoria Plzen-Malmö
22.00 Basel-Stuttgart
22.00 Celta Vigo-PAOK
22.00 Feyenoord-Aston Villa
22.00 Genk-Ferencvaros
22.00 Lyon-Salzburg
22.00 Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22.00 Nottingham Forest-Midtjylland
22.00 Porto-Kızılyıldız
