Dolar
41.59
Euro
48.89
Altın
3,870.55
ETH/USDT
4,143.50
BTC/USDT
114,555.00
BIST 100
10,957.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 2. hafta maçları yarın yapılacak.

Fatih Erel  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak Fotoğraf: Konstantinos Tsakalidis/AA

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 2. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, saat 19.45'te Fransız ekibi Nice'i konuk edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lig usulü 36 takımın mücadele ettiği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:

19.45 Fenerbahçe-Nice

19.45 Bologna-Freiburg

19.45 Brann-Utrecht

19.45 Celtic-Braga

19.45 FCSB-Young Boys

19.45 Ludogorets-Real Betis

19.45 Panathinaikos-Go Ahead

19.45 Roma-Lille

19.45 Viktoria Plzen-Malmö

22.00 Basel-Stuttgart

22.00 Celta Vigo-PAOK

22.00 Feyenoord-Aston Villa

22.00 Genk-Ferencvaros

22.00 Lyon-Salzburg

22.00 Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb

22.00 Nottingham Forest-Midtjylland

22.00 Porto-Kızılyıldız

22.00 Sturm Graz-Rangers

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 909 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Can Holding'e yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede
Yasa dışı bahis operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında çıkacak

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında çıkacak

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nice'i konuk edecek

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak

Gençlerbirliği'nden hakem kararlarına tepki

Gençlerbirliği'nden hakem kararlarına tepki
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı
Trabzonspor uzun vadeli stratejilerle ilerliyor

Trabzonspor uzun vadeli stratejilerle ilerliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet