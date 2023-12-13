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Spor, Futbol

Profesyonel liglerde ertelenen maçların tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), erteleme kararının ardından profesyonel ligler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların tarihlerini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Profesyonel liglerde ertelenen maçların tarihi belli oldu

Istanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları 9,10,11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak. Trendyol 1. Lig'de ise 16. hafta müsabakaları 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TFF 2. Lig'de 18. ile TFF 3. Lig'de 15. hafta ise 19-20 Aralık'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası'nda 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanması planlanan 5. eleme turu müsabakaları ise 16,17 ve 18 Ocak 2024'te yapılacak.

Ayrıca, 20 Aralık Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 erteleme karşılaşması ise 28 Aralık'ta oynanacak.

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