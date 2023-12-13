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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i kabul etti TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
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Spor, Futbol

TFF Başkanı Büyükekşi: Tüm ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Serdal Kalaycı  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
TFF Başkanı Büyükekşi: Tüm ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerdeki maçların 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını bildirdi.

TFF Yönetim Kurulu, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda, Süper Lig'de 11 Aralık'ta yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitimiyle, başkent ekibinin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından gelişmeleri değerlendirdi.

Büyükekşi, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, olaylı maç gecesi süresiz ertelediklerini açıkladıkları liglerdeki tüm maçların 19 Aralık Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

TFF Başkanı, Süper Lig'de 19 Aralık Salı günü 17. hafta karşılaşmalarının, ertelendiği için bu hafta sonu yapılmayacak 16. hafta karşılaşmalarının ise 10 Ocak 2024 haftasında oynanacağını da belirtti.

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