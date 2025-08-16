Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan alanlarda sözlü sınav sonucuna göre 2 astronom alımı yapacak.
Ankara
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 18-29 Ağustos tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Adayların 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alması şartı aranıyor.
Ankara'da yapılacak sınavlara ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.