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Şanlıurfa'daki 490 mezar taşı kent tarihine nasıl ışık tutuyor?

Ümmühan Atak  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Şanlıurfa'daki 490 mezar taşı kent tarihine nasıl ışık tutuyor?

Ankara

Harran Üniversitesinde görevli akademisyenlerden oluşan ekip, hayata geçirdikleri TÜBİTAK destekli projeyle kayıt altına aldıkları 490 tarihi mezarın özelliklerini inceledi. Projenin önemini, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Güler ile konuştuk.

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