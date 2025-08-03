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Gündem

Hava sıcaklığı 10 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi

Yurt genelinde bugün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi. Günün en yüksek sıcaklığı, 44,7 dereceyle Cizre'de kaydedildi

Ayşe Karaosmanoğlu  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Hava sıcaklığı 10 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

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Yurt genelinde günün en yüksek sıcaklığı, 44,7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü. Bunu Siirt'in Kurtalan ilçesi 42,3, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi ise 42,2 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derece ve üzerinin gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK (C°)
Şırnak, Cizre44,7
Siirt, Kurtalan42,3
Diyarbakır, Bağlar42,2
Mardin, Dargeçit41,9
Şanlıurfa, Ceylanpınar41,9
Batman, Hasankeyf41
Malatya, Yazıhan40,6
Artvin, Yusufeli40,4
Gaziantep, Karkamış40,3
Elazığ, Keban40


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