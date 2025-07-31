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İngiltere’nin “Filistin’i tanıma” kararı ateşkes için çözüm olabilecek mi?

Faruk Çalışkan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
İngiltere’nin “Filistin’i tanıma” kararı ateşkes için çözüm olabilecek mi?

Ankara

Fransa’dan sonra İngiltere de Filistin devletini tanıma adımını attı ve İsrail’den Gazze’de ateşkes istedi. Başbakan Starmer’ın tutum değişikliğini, Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Zuhal Demirci ile konuştuk.

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