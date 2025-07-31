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Rusya’daki 8,8 büyüklüğünde depremin etkileri ne oldu?

Betül Sümeyye Us  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Rusya’daki 8,8 büyüklüğünde depremin etkileri ne oldu?

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yaşanan tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmı sular altında kaldı. Peki, bu denli büyük bir deprem bölge için ne anlama geliyor? Kamçatka’daki faylar, Pasifik Ateş Çemberi’ndeki diğer fayları tetikleyebilir mi? Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık ile konuştuk.

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