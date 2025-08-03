İsrail'in Gazze'ye saldırıları Türkiye'de protesto edildi
Türkiye’nin çeşitli illerinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve yaşanan insani krizi protesto ederek Filistin’e destek verdi.
Ankara
İslami Dayanışma Platformunda yer alan dernekler ve vakıflara üye bir grup, İstinye'deki Mahmut Çavuş Camisi'nin önünde toplandı.
"Hitler'i bile imrendiren zulüm imparatorluğunuz yıkılacak", "Çocukların kasıtlı olarak açlıktan öldürülmesi iğrenç bir savaş suçudur" yazılı pankart ve dövizler açan kalabalık, İstinye sahilinden yürüyüşe başladı.
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"Katil ABD katil İsrail", "Aksa tufanı siyonizmi yenecek", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol" ve "Yaşasın ümmet dayanışması" şeklinde sloganlar atan gruptaki bazı göstericiler, yürüyüş sırasında Gazze'deki açlığa ve kıtlığa dikkati çekmek amacıyla boş tencerelere kaşıkla vurarak ses çıkardı.
İstinye'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu sokağa kadar gelen grup adına burada basın açıklamasını Kubilay Aşkın Durdağ yaptı.
Durdağ, ablukaya rağmen 666 gündür sömürüye aldırmadan mücadeleye devam eden Gazzelilere, İstanbul'dan selam gönderdiklerini söyledi.
Batılı ülkeleri ve Amerika'yı eleştiren Durdağ, "İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve özgürlükler, dediniz. Aksa Tufan'ından bu yana şunu gösterdiniz. Bu iddialarınızda bu söylemlerinizde iki yüzlünün ta kendisiydiniz. Bütün bu söylemlerinizde birer sahtekarlık olduğunu bütün dünyaya kendi ellerinizle kendi dillerinizle ispat ettiniz. 666 gündür 60 binden fazla insan katledildi. Bu öldürülenlerin yüzde 31'i çocuklardan oluşuyor. Toplam öldürülenlerin yüzde 70'ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor." ifadesini kullandı.
Bugün itibarıyla abluka yüzünden kıtlıktan ve açlıktan ölenlerin sayısının 169'u bulduğunu, bunların 93'ünün çocuk olduğunu vurgulayan Durdağ, Filistin'de İsrail tarafından öldürülenlerin arasında 800'den fazla öğretmenin de yer aldığını aktardı.
Durdağ, "Bizler, İsrail denilen o siyonist rejimi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki gayrimeşru çocuğu zannediyorduk. Ama görüyoruz ki durum biraz farklı sanki. Ey Trump, bize söyle ve itiraf et. Sen mi İsrail'i yönetiyorsun, yoksa Netanyahu mu. Diyoruz ki, senin ülken de siyonistlerin işgali altında. Sen siyonizme ve İsrail'in katliamlarına hem politik hem askeri hem ekonomik desteklerini durdur." ifadelerini kullandı.
Diğer konuşmacılar da Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve yardım tırlarının geçişine izin verilmesini istedi.
Gruptakiler konuşmaların ardından buradan ayrıldı.
Siirt
Siirt Peygamber Sevdalıları Derneği öncülüğünde Güres Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu önünde toplanan katılımcılar, "Siirt'ten Gazze'ye ışık ol" pankartı açtı.
İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, Filistin bayrakları taşıyarak tekbir getirdi.
Grup adına açıklama yapan Siirt Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Orhan Ay, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü söyledi.
Yaşanan kıtlığın işgal rejimi tarafından soykırım silahı olarak kullanıldığını belirten Ay, şöyle konuştu:
"Bu vahşete dünya sağır, dilsiz ve kör kalıyor. Gazze'de şehit sayıları, yaralı ve açlıktan dolayı şehit olanların sayısı, yardım noktasında kurşuna dizilenlerin sayısı, birer istatistiki bilginin ötesinde her bir canın hayattan koparılışıdır.
Bu yok oluşa 'dur' demek için daha kaç can hayattan koparılacak, kaç annenin daha yüreği dağlanacak, kaç bebek ve çocuk daha açlıktan can çekişecek? Artık zalime 'dur' demenin vakti gelmedi mi? Gazze artık sadece bir şehir değil, vicdanlarımızın da aynasıdır. O aynada gördüğümüz ise utanç verici bir suskunluk, kanıksanmış bir vahşettir."
Duanın ardından grup dağıldı.
Diyarbakır
Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayraklarıyla Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında grup üyeleri tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.
Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, zalimlerin karşısında dik durmak, despotların zulmüne son vermek, direnişin safında yer almak için bir araya geldiklerini söyledi.
Gazze'deki mazlumların öfkesini, iradesini, azmini, direnişini ve cesaretini yüklenen halkların, Gazze'nin sesine ses, nefesine nefes olduğunu ifade eden Tekdemir, amaçlarının bebeklere, çocuklara, kadınlara, hastalara, masum sivillere yönelik vahşi saldırıların durdurulması için devletleri harekete geçirmek olduğunu vurguladı.
Tekdemir, işgal rejiminin açlık, susuzluk, ilaçsızlık zulmüne son vermesi için gerekli adımların atılmasını hedeflediklerini belirterek, "Gazze'de yaşanan kıtlık, işgal rejimi tarafından bir soykırım silahı olarak kullanılmaktadır. Gazze'de her 3 kişiden 1'i yiyecek bulamıyor." dedi.
"Bebekler, çocuklar, gençler, kadınlar, açlıktan dolayı şehit olup gözlerimizin önünde bir yıldız gibi kayıp gidiyor." ifadesini kullanan Tekdemir, şöyle konuştu:
"Gazze soykırımında 60 binden fazla kardeşimiz şehit olmuştur. İşgal rejimi, Gazze'de canice ve kalleşçe bebekleri dahi şehit etmektedir. Gazze'de yaşananlar rakamların ötesine geçmiştir. Yaşanan zulümler, arşı titretmektedir. Gazze'de son bir aydır insani kriz hayal edilemeyecek duruma gelmiştir. Gazze'de 93'ü çocuk 200'e yakın evladımız ve kardeşimiz açlık nedeniyle şehit oldu. Açlık, Gazze'deki çocukların canını dünyanın gözü önünde alıyor ve dünya sadece izliyor."
Tekdemir, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme son vermek için somut adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Açıklamanın ardından grup, sloganlar atarak dağıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.