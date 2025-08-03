İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın bir diğer aşamasıdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail’in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır, çirkin bir provokasyondur, Aksa'yı işgal girişimidir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail’in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır, çirkin bir provokasyondur, Aksa'yı işgal girişimidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.'
- İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
- Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığını açıkladı
Kudüs, bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Ortak mirasımız, ortak belleğimiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
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