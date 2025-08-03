Dolar
40.62
Euro
47.06
Altın
3,362.87
ETH/USDT
3,492.20
BTC/USDT
114,433.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın bir diğer aşamasıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail’in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır, çirkin bir provokasyondur, Aksa'yı işgal girişimidir." ifadelerini kullandı.

Duygu Yener  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın bir diğer aşamasıdır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail’in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır, çirkin bir provokasyondur, Aksa'yı işgal girişimidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.'

Kudüs, bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Ortak mirasımız, ortak belleğimiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın bir diğer aşamasıdır
İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
Hava sıcaklığı 10 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Türkiye'de protesto edildi
Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın bir diğer aşamasıdır

İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın bir diğer aşamasıdır

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığını açıkladı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İletişim Başkanı Duran'dan yangın söndürme gönüllüleri için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Duran'dan yangın söndürme gönüllüleri için başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milletimizin medeniyet kimliğini tahkim eden bir adımdır

İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milletimizin medeniyet kimliğini tahkim eden bir adımdır
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'ı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'ı kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet