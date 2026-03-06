Dolar
44.05
Euro
51.20
Altın
5,082.58
ETH/USDT
2,072.00
BTC/USDT
70,927.00
BIST 100
13,078.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Tel Aviv kenti canlı yayında bombalanıyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yayındayız
logo
Dünya, Filistin

İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına izin vermeyecek

İsrail’in, ABD ile birlikte İran’a başlattığı saldırıların ardından bugün Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmasına izin vermeyeceği belirtildi.

Ekip  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına izin vermeyecek

İstanbul

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere Kudüs’teki Eski Şehir’de bulunan kutsal mekanlara ibadet etmek isteyenlerin ve ziyaretçilerin girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusunun açıklamasında ise İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sonucu ilan edilen olağanüstü hal kapsamında Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacağı duyuruldu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak, İsrail yetkilileri Mescid-i Aksa'yı kapatmış ve ibadet edenleri tahliye etmişti. Mescid-i Aksa, altı gündür kapalı tutuluyor.

İsrail, ramazanın ilk 2 cumasında da namaz için Mescid-i Aksa'ya girecek olanlara kısıtlamalar getirmiş ve yüzlerce Filistinlinin Kudüs'e girişini engellemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı
İstanbul'da STK'lerden "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" programı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
MİT'in desteğiyle Suriye'de sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan DEAŞ hücresi çökertildi

Benzer haberler

İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına izin vermeyecek

İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına izin vermeyecek

Zelenskiy: ABD, Orta Doğu'da 'Şahed' tipi İHA'lara karşı mücadelede bizden destek talep etti

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 123’e, yaralı sayısı 683’e yükseldi

Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Netanyahu'ya "hemen" af çıkarması gerektiğini savundu

Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Netanyahu'ya "hemen" af çıkarması gerektiğini savundu
Lübnanlılar, İsrail'in sürgün emri ve saldırı tehdidi sonrası Beyrut'un güneyindeki mahalleleri boşaltıyor

Lübnanlılar, İsrail'in sürgün emri ve saldırı tehdidi sonrası Beyrut'un güneyindeki mahalleleri boşaltıyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 120'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 120'ye yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet