Kuraklık, yangınlar ve rekor sıcaklıklar: İklim krizinde yeni eşik aşıldı mı?
Ankara
Dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılıyor, yangınlar yayılıyor, kuraklık derinleşiyor. Türkiye de bu tabloda ilk kez 50 dereceyi görerek iklim krizinin yeni eşiğine adım attı. Peki bu ne anlama geliyor? Bilim insanı Prof. Dr. Levent Kurnaz’la iklim krizinin küresel boyutunu, Türkiye’ye etkilerini ve su yönetiminin neden hayati olduğunu konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.