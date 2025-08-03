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Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı'nın bilgisi dışında adına düzenlenen e-imzayı kısa sürede iptal ettirmesi sonucunda bu yolla herhangi bir işlemin gerçekleştirilmediğini belirtti.

Duygu Yener  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi

Ankara

Bakanlık, "Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı" iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

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Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı'nın bilgisi dışında e-Devlet hesabına elektronik imzayla giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olduğu belirtilen açıklamada, aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettiren Daire Başkanı'nın, durumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirdiği aktarıldı.

Bakanlığın konuyla ilgili hızla araştırma başlattığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırma sonucunda Genel Satış Daire Başkanı'nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız Belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25 Haziran 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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