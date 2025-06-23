Dolar
39.73
Euro
45.84
Altın
3,379.33
ETH/USDT
2,294.60
BTC/USDT
102,184.00
BIST 100
9,124.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Podcast

İran-İsrail krizinde Lübnan’ı bekleyen riskler neler?

Betül Sümeyye Us  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
İran-İsrail krizinde Lübnan’ı bekleyen riskler neler?

Ankara
13 Haziran’da İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar, uzun süredir İsrail’in hedefi olan Lübnan’ı nasıl etkiledi? İran-İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların gölgesinde, Lübnan’ı bekleyen riskler neler? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuba Yıldız ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, gerek yakın coğrafyasında gerekse küresel alanda barışın ve adaletin anahtarı olmuştur
Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık" paylaşımı
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
Göç İdaresi Başkanlığı, "Türkiye'ye İran'dan göç yaşandığı" iddialarını yalanladı
Bursa'da çıkan iki ayrı orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

İran-İsrail krizinde Lübnan’ı bekleyen riskler neler?

İran-İsrail krizinde Lübnan’ı bekleyen riskler neler?

İsrail-İran krizinde ABD’nin müdahil olması ne anlama geliyor?

Evlilik okuryazarlığı neden önemli?

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmada son durum ne?

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmada son durum ne?

Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ABD’yi dahil edecek mi?

Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ABD’yi dahil edecek mi?
İran ile İsrail arasındaki füze çatışması sürdürülebilir mi?

İran ile İsrail arasındaki füze çatışması sürdürülebilir mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet