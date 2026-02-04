Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge ziyaretleri ne ifade ediyor?
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri bölge jeopolitiğinde kritik bir eşiği temsil ediyor. Savunma, güvenlik ve ekonomi başlıklarında hangi yeniliklere imza atılacak? Detayları Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Rakipoglu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.