Dolar
41.16
Euro
47.91
Altın
3,483.04
ETH/USDT
4,379.30
BTC/USDT
110,250.00
BIST 100
11,291.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Çin’de düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde neler öne çıktı?

Tuba Memiş Çürük  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Çin’de düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde neler öne çıktı?

Ankara
Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı Çin’in Tiencin kentinde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aranın ardından ilk kez Çin’e gitti. Zirveyi yerinde takip eden AA Pekin Muhabiri Emre Aytekin ile ikili görüşmeleri ve dikkat çeken başlıkları konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ndeki kuraklığın daha az su isteyen ürünlerin ekimiyle çözülmesi hedefleniyor
Anıtkabir 30 Ağustos'ta 630 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Ankara'daki 26 katlı apartman yangını davası 14 Kasım'da başlıyor
Türk Kızılaydan Afganistan'daki depremzedelere destek
İstanbul'da 417,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Benzer haberler

Çin’de düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde neler öne çıktı?

Çin’de düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde neler öne çıktı?

Ressam Cemal Toy’un “Kalp Hizası” sergisinde hangi eserler var?

TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye’nin savunma ve denizcilik vizyonuna dair neyi ifade ediyor?

Savarona Türk Deniz Kuvvetleri envanterine nasıl kazandırıldı?

Savarona Türk Deniz Kuvvetleri envanterine nasıl kazandırıldı?
TEKNOFEST heyecanı "Mavi Vatan"a taşındı

TEKNOFEST heyecanı "Mavi Vatan"a taşındı
ABD Başkanı Trump muhaliflerin yönettiği eyaletlere neden ulusal muhafızları gönderiyor?

ABD Başkanı Trump muhaliflerin yönettiği eyaletlere neden ulusal muhafızları gönderiyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet