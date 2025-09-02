Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.
Gündem

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti

Ankara

AK Parti Genel Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da hazır bulundu.

