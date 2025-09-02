Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti.
Ankara
AK Parti Genel Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da hazır bulundu.