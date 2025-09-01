Dolar
41.11
Euro
48.20
Altın
3,469.10
ETH/USDT
4,404.60
BTC/USDT
109,042.00
BIST 100
11,291.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da “Akademi Merkezleri Eğitim Öğretim Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Podcast

Ressam Cemal Toy’un “Kalp Hizası” sergisinde hangi eserler var?

15 eserin gelirinin Gazze'ye bağışlanacağı, Ressam Cemal Toy'un "Kalp Hizası" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de sanatseverlerle buluştu. 40 yıllık sanat yolculuğunu ve “Kalp Hizası” metaforunun anlamını sanatçı Cemal Toy ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Ressam Cemal Toy’un “Kalp Hizası” sergisinde hangi eserler var?

Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı
MİT'ten, siber dolandırıcılık şebekesine operasyon
İstanbul Havalimanı günlük 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni adli yıl mesajı

Benzer haberler

Ressam Cemal Toy’un “Kalp Hizası” sergisinde hangi eserler var?

Ressam Cemal Toy’un “Kalp Hizası” sergisinde hangi eserler var?

TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye’nin savunma ve denizcilik vizyonuna dair neyi ifade ediyor?

Savarona Türk Deniz Kuvvetleri envanterine nasıl kazandırıldı?

TEKNOFEST heyecanı "Mavi Vatan"a taşındı

TEKNOFEST heyecanı "Mavi Vatan"a taşındı
ABD Başkanı Trump muhaliflerin yönettiği eyaletlere neden ulusal muhafızları gönderiyor?

ABD Başkanı Trump muhaliflerin yönettiği eyaletlere neden ulusal muhafızları gönderiyor?
İsrail’e yaptırımın reddedilmesinin ardından 8 bakanın toplu istifa ettiği Hollanda’da neler oluyor?

İsrail’e yaptırımın reddedilmesinin ardından 8 bakanın toplu istifa ettiği Hollanda’da neler oluyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet