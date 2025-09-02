Dolar
Şanghay Zirvesi (ŞİÖ), küresel ölçekte yeni bir kutbu mu temsil ediyor?

Tuba Memiş Çürük  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Şanghay Zirvesi (ŞİÖ), küresel ölçekte yeni bir kutbu mu temsil ediyor?

Ankara
Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde, Hindistan-Rusya-Çin üçgeni dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl aradan sonra zirve kapsamında Çin’de temaslarda bulundu. Peki, Şanghay İşbirliği Örgütü, çok kutuplu dünya düzeninde yeni bir güç merkezine mi dönüşüyor? “Dijital Eskort” skandalı ABD'de nasıl yankı buldu? Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Diren Doğan’a sorduk. 

