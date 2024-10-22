BRICS yapılanması uluslararası sisteme nasıl bir alternatif getirmek istiyor?
Ankara
22-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenecek BRICS zirvesinin gündeminde neler var? Türkiye açısından BRICS’in avantajları ve dezavantajları neler? Detayları Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.