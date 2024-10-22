Dolar
34.23
Euro
37.06
Altın
2,737.44
ETH/USDT
2,624.80
BTC/USDT
67,027.00
BIST 100
8,823.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

BRICS yapılanması uluslararası sisteme nasıl bir alternatif getirmek istiyor?

Betül Sümeyye Us  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
BRICS yapılanması uluslararası sisteme nasıl bir alternatif getirmek istiyor?

Ankara

22-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenecek BRICS zirvesinin gündeminde neler var? Türkiye açısından BRICS’in avantajları ve dezavantajları neler? Detayları Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi Orta Doğu'da büyük bir ateş çukuru açmıştır
Menteşe'de ormancılar 6 kilometre "yangın şeridi" açarak alevlerin önünü kesti
HSK müfettişi, yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğradı
FETÖ'de gündem, elebaşının gömülmesi ve vasiyet dedikoduları
TRT Genel Müdürü Sobacı: Gazze'de sadece masum siviller değil basın mensupları da katlediliyor

Benzer haberler

BRICS yapılanması uluslararası sisteme nasıl bir alternatif getirmek istiyor?

BRICS yapılanması uluslararası sisteme nasıl bir alternatif getirmek istiyor?

Vefatının 20. yıl dönümünde Hasan Nail Canat’ı aynı ismi taşıyan torunu anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen ABD'de öldü

IKBY’deki seçim sonuçları hangi senaryoları doğurabilir?

IKBY’deki seçim sonuçları hangi senaryoları doğurabilir?
Dijital bağımlılıkla mücadelede aile birliği ne kadar önemli?

Dijital bağımlılıkla mücadelede aile birliği ne kadar önemli?
ABD seçimlerinde anketler neyi gösteriyor?

ABD seçimlerinde anketler neyi gösteriyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet