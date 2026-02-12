Dolar
43.65
Euro
51.96
Altın
5,058.84
ETH/USDT
1,978.10
BTC/USDT
67,748.00
BIST 100
14,080.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Podcast

ABD-Rusya-Ukrayna görüşmelerinde son durum ne?

ABD-Rusya-Ukrayna arasında 4 Şubat’ta Abu Dabi’de başlayan üçlü müzakereler devam ediyor. Görüşmelerin detaylarını Asya ve Kafkasya Haberleri Müdür Yardımcısı Ali Cura ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
ABD-Rusya-Ukrayna görüşmelerinde son durum ne?

Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarımızı son aşamaya getirdik
Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD-Rusya-Ukrayna görüşmelerinde son durum ne?

ABD-Rusya-Ukrayna görüşmelerinde son durum ne?

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son durum ne?

Seller iklim değişikliğinin sonucu mu?

Suriye devriminin ardından Şam Uluslararası Kitap Fuarı bu yıl ilk kez açıldı

Suriye devriminin ardından Şam Uluslararası Kitap Fuarı bu yıl ilk kez açıldı
Gazze’de ateşkes umudu bitiyor mu?

Gazze’de ateşkes umudu bitiyor mu?
Milli muharip uçağımız KAAN ne aşamada?

Milli muharip uçağımız KAAN ne aşamada?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet