AB destekli GreenLens projesinin ikinci toplantısı AA koordinasyonuyla Strazburg'da başladı
AA’nın Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle yürüttüğü proje, Türkiye, Fransa, Romanya ve Kuzey Makedonya’dan ortakları genç gazetecilerin çevre ve iklim haberciliği alanındaki kapasitesini artırmak için bir araya getirdi.
STRAZBURG
Toplantı, projenin genel hedefleri doğrultusunda genç gazetecilerin çevre ve iklim haberciliği alanındaki kapasitesinin artırılmasını, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini ve ortak çıktılarda sürdürülebilir etkinin sağlanmasını amaçlıyor.
AA Sponsorluklar ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Hakan Güvenlioğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, projenin amacına ve uzun vadeli hedeflerine dikkati çekti.
"Yeni nesil çevre muhabirleri yetiştirmek için yola çıktık." diyen Güvenlioğlu, "Medya alanında eğitim gören ya da bu alanda çalışan gençleri Anadolu Ajansı muhabirleriyle bir araya getirerek yaptığımız bir haftalık yoğun saha eğitimiyle bir tohum atıyoruz." ifadesini kullandı.
Güvenlioğlu, projenin yarı aşamasına ulaştığını ve planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, "Bu projeyi mümkün olan en iyi başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Bu, Anadolu'nun ilk AB destekli projesi ve en yüksek standartlarda yürütmek için çalışıyoruz." dedi.
AA Global Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Ahmet Furkan Şahin ise kurumun çevre ve iklim konularındaki hassasiyetine işaret ederek, "Bu alanda medyanın dikkatini daha fazla çekebilmek, duyarlılığı artırmak ve farkındalığı yükseltmek amacıyla GreenLens projesini hayata geçirdik." diye konuştu.
Toplantıya Türkiye Ulusal Ajansını temsilen katılan Hür Güldü ise projenin yoğun başvuru arasından seçildiğini hatırlatarak, "Bu proje 1600 başvuru arasından desteklenen 160 proje arasında yer aldı. Buradaki çalışmaların yerinde görülmesi, kaynakların doğru ortaklarla etkin şekilde kullanıldığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Geri bildirimler son derece olumluydu"
Toplantıda, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen GreenLens eğitimine ilişkin geri bildirimler de paylaşıldı.
Kuzey Makedonya'dan Institute Polis temsilcisi Zekerija Berisha, "Bugüne kadar yaklaşık 10 gencimiz eğitime katıldı ve geri bildirimler son derece olumluydu. Eğitim beklentilerin üzerindeydi ve katılımcılar yeni programların ne zaman başlayacağını soruyor." dedi.
Ankara'daki eğitime katılan Fransa'dan Station de Jeunesse temsilcisi Rakiye Nisa Demir ise "Ankara'daki proje bizim için gerçekten sevdiğimiz bir projeydi. Çok güzel geçti. Hem kalitesi hem de sunulan fırsatlar çok iyiydi." ifadelerini kullandı.
Fransa'daki ortaklar da İstanbul'daki ikinci eğitime ilişkin geri dönüşlerin "çok değerli" olduğunu, katılımcıların eğitimi "yüzde yüz kaliteli" olarak değerlendirdiklerini aktardı.
Romanya'dan Editura Eruysal temsilcisi Serkan Eruysal ise projenin oluşturduğu ağın önemine değinerek, "Bu proje genç katılımcılarımız için çok anlamlı bir network açtı." diye konuştu.
Çevre Forumu hazırlıkları görüşülecek
Anadolu Ajansı, medya profesyonelleri ile öğrencilerin iklim krizine ilişkin doğru ve etkili habercilik yapabilmeleri için gerekli becerilerle donatılmasını hedefleyen "GreenLens: Çevre ve İklim Haberciliği Eğitimi" programını mayıs ayında başlatmıştı.
AB ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi, Fransa'dan Station de Jeunesse, Kuzey Makedonya'dan Institute Polis, Romanya'dan Editura Eruysal SRL ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığında, Anadolu Ajansı koordinasyonunda yürütülüyor.
Üç gün sürecek toplantı kapsamında projenin bugüne kadarki ilerleyişi ve çıktıları değerlendirilecek, gelecek faaliyetlere ilişkin yol haritası ele alınacak ve ortaklar arasında deneyim paylaşımının güçlendirilmesi amaçlanacak.
Toplantı boyunca eğitim modülü, e-kitap ve öğrenim yönetim sistemi (LMS) gibi somut çıktılar değerlendirilecek, yaygınlaştırma stratejileri, görünürlük planı ve Çevre Forumu hazırlıkları görüşülecek.
GreenLens projesi kapsamında iki eğitim tamamlandı ve program 2026 sonuna kadar devam edecek.