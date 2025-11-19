Dolar
Dünya

AB, 2027'ye kadar "Askeri Şengen" bölgesi oluşturmaya yönelik yeni planını açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 27 üye ülke arasında acil durumlarda askeri hareketliliğin sağlanması ve 2027'ye kadar "Askeri Şengen" bölgesinin oluşturulmasını hedefleyen yeni planını açıkladı.

Şerife Çetin  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
AB, 2027'ye kadar "Askeri Şengen" bölgesi oluşturmaya yönelik yeni planını açıkladı

Brüksel

"Askeri Hareketlilik Paketi" olarak tanımlanan plan, acil durumlarda normal ulaşım kurallarının askıya alınmasını, üye ülkeler arasında askeri birlikler ve teçhizatın sınırlardan hızlı ve büyük ölçüde geçmelerine imkan tanımasını hedefliyor.

Yeni plan, AB'yi "Askeri Şengen" bölgesi kurmaya bir adım daha yaklaştırıyor.

2027'ye kadar AB üyeleri arasında askeri birlikler ve teçhizatın "daha hızlı, güvenli ve koordineli" hareketinin sağlanması hedeflenen planda, düzenleyici engellerin kaldırılması ve ilk kez askeri hareketlilik alanında tüm üye ülkeler için AB düzeyinde uyumlaştırılmış kuralların oluşturulması amaçlanıyor.

Plan, askeri intikaller için açık kurallar ve prosedürler ortaya koyuyor.

Askeri hareketliliği hızlandırmak için üye ülkelerin normal durumlarda 3 gün, acil durumlarda ise 6 saat içinde hareketlilik taleplerine cevap vermesini öngören plan, gümrük formalitelerinin de basitleştirilmesini talep ediyor.

Bir acil durum çerçevesi oluşturulmasını da öngören plan, AB veya NATO bağlamında görev yapan silahlı kuvvetleri desteklemek amacıyla, hızlı işlem süreçleri ve altyapıya öncelikli erişim sağlanmasına imkan tanıyacak "Avrupa Askeri Hareketlilik Geliştirilmiş Müdahale Sistemi (EMERS)" kurulmasını öneriyor.

Ulaştırma altyapısının dayanıklılığının artırılması hedeflenen planda, AB askeri hareketlilik koridorlarının çift kullanımlı standartlara yükseltilmesi ve stratejik altyapının yeni dayanıklılık araç setiyle korunması öngörülüyor.

Hedefli yatırımların hem barış hem de kriz dönemlerinde siber güvenlik, enerji güvenliği ve hazırlık seviyesini güçlendirmesi hedeflenen planda, yeteneklerin ortak kullanımı ve paylaşımının da önü açılıyor.

Üye ülkelerin hazırlık düzeyini, dayanışmasını ve askeri hareketlilik kapasitesinin kullanılabilirliğini artırmak amacıyla bir "Dayanışma Havuzu" oluşturulması önerilen planda, aynı zamanda "Askeri Hareketlilik Dijital Bilgi Sistemi" kurulmasına da imkan tanınıyor.

AB Komisyonu'nun, askeri hareketliliğe ilişkin yeni planının yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun onayı gerekiyor.

Mevcut durumda, AB üye ülkeleri arasında askeri birlik ve teçhizatın sınırlardan geçişini sağlamak için izinlerin çıkması haftalar sürüyor.

