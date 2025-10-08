Dolar
41.72
Euro
48.56
Altın
4,037.00
ETH/USDT
4,509.70
BTC/USDT
123,053.00
BIST 100
10,826.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard ilk kez Türkiye'de sahne alacak

Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard, İstanbul ve Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.

Hilal Uştuk  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard ilk kez Türkiye'de sahne alacak

Istanbul

Sanatçı, Piu Entertainment organizasyonuyla 11 Kasım'da İstanbul Zorlu PSM'de, 13 Kasım'da ise Ankara MEB Şura'da konser verecek.

Dublin sokaklarında 1980'lerin başında müzik yaparak kariyerine başlayan Hansard, 1990'da kurduğu The Frames ile kısa sürede İrlanda'nın önemli müzisyenlerinden biri haline geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

The Frames, 1996'da "Fitzcarraldo" ve 2004'te ise "Burn the Maps" albümleriyle ulusal başarı yakaladı ve Bob Dylan gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaştı.

Başrolünü üstlendiği "Once" filmiyle 2006'da uluslararası şöhrete kavuşan Hansard, filmin unutulmaz şarkısı "Falling Slowly" ile Oscar ödülünün sahibi oldu. Daha sonra Broadway'e uyarlanan "Once The Musical", 8 Tony ödülü kazanarak büyük başarıya imza attı.

Sanatçı, "Rhythm and Repose", "Didn't He Ramble" ve son albümü "This Wild Willing" ile dünya çapında turnelere çıktı, ayrıca Carnegie Hall ve Sydney Opera House gibi prestijli salonlarda sahne aldı.

Sınırlı sayıdaki konser biletlerine, "biletinial.com.tr", "biletix.com.tr", "passo.com.tr" ve "bubilet.com.tr" adreslerinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Güvenli ve adil bir iletişim ekosistemi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
İstanbul'da düzenlenen terörle mücadele konferansı ikinci gününde devam ediyor
Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18 ölçüldü
Kayseri'de muhtarlar afetlere karşı "destek AFAD gönüllüsü" oluyor

Benzer haberler

Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard ilk kez Türkiye'de sahne alacak

Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard ilk kez Türkiye'de sahne alacak

Flamenko gösterisi "Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek" AKM'de sahnelenecek

Guatemalalı piyanistler, Türkiye'deki konserleriyle Latin Amerika müziğini tanıtıyor

"Assolist Cemal" huzurevini şarkılarla şenlendiriyor

"Assolist Cemal" huzurevini şarkılarla şenlendiriyor
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet