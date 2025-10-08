İtalyan 40 Fingers grubu ilk kez İstanbul'da konser verecek
İtalyan 40 Fingers grubu, 22 Kasım'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul
StagePass organizasyonuyla Türkiye'ye gelen topluluk, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sevenleriyle buluşacak.
Klasik müzikten rocka, film müziklerinden popa uzanan geniş bir repertuvara sahip olan 40 Fingers, "Sound of Silence", "Bohemian Rhapsody", "Libertango", "Game of Thrones Theme", "Hotel California" ve "Cinema Paradiso" gibi ikonik parçaları kendilerine özgü düzenlemeleriyle, fingerpicking tekniğinde yorumluyor.
Grup, Andrea Vittori, Emanuele Grafitti, Matteo Brenci ve Enrico Maria Milanesi'den oluşuyor.