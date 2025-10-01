Dolar
41.58
Euro
48.88
Altın
3,887.17
ETH/USDT
4,301.10
BTC/USDT
116,443.00
BIST 100
10,944.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ömer Amilağ için Şanlıurfa'da cenaze töreni düzenleniyor İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Yaşam, insana dair

"Assolist Cemal" huzurevini şarkılarla şenlendiriyor

Kırklareli'nde huzurevinde kalan 74 yaşındaki Cemal Şener, düzenlediği mini konserlerle arkadaşlarının sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Özgün Tiran  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
"Assolist Cemal" huzurevini şarkılarla şenlendiriyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1951 yılında dünyaya gelen Şener, 1958'de ailesiyle İstanbul'a göç etti. Gençlik yıllarında çalıştığı restoranlarda sahne alan Zeki Müren, Adnan Şenses ve Arif Şentürk gibi sanatçılardan etkilenen Şener, müziğe olan ilgisini artırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sanatçıların repertuvarını ezberleyen Şener, 7 yıldır kaldığı huzurevinde mini konserler düzenliyor. Huzurevi sakinlerinin "Assolist Cemal" diye hitap ettiği Şener, kimi zaman arkadaşlarını duygulandırıyor kimi zaman ise neşelendiriyor.

Şarkı söylerken yaptığı mimik ve hareketlerle de ilgi gören Şener, huzurevinde farklı bir atmosfer oluşturuyor.

"Şarkılar bana zevk veriyor, hüzünlerimi bertaraf ediyor"

Şener, AA muhabirine, şarkıları seslendirirken kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Bir çocuk ile dört torun sahibi olduğunu aktaran Şener, gençlik yıllarında çok güzel bir hayatının olduğunu anlattı.

Genç yaşta İstanbul'da restoranlarda garson olarak çalışmaya başladığını ifade eden Şener, "Şarkıları da orada öğrendim. Assolistler, şarkıcılar, sanatçıların hepsiyle çalıştım. Hepsinin tavırlarını, sahneye çıkışlarını, el ve hareketlerini orada öğrendim. Şimdi şarkılarımı okurken onlardan ilham alıyorum." diye konuştu.

Zeki Müren'in birçok şarkısını bildiğini dile getiren Şener, mikrofonu eline aldığında mutluluktan adeta havaya uçtuğunu belirtti.

Şarkı söylemeyi çok sevdiğini ifade eden Şener, "Güzel bir şey yapıyorum. Sesimi beğenenler de oluyor, beğenmeyenler de tabi oluyordur. Daha çok Zeki Müren'in şarkılarını seslendiriyorum. Onunla çok uzun yıllar çalıştık çünkü. Şarkılar bana zevk veriyor, hüzünlerimi bertaraf ediyor." dedi.

Huzurevi sakinlerinden Mehmet Taşçı ise mini konserlerle keyifli zaman geçirdiklerini anlattı.

Şener'in sesini beğendiğini söyleyen Taşçı, şarkıları dinlerken gençlik yıllarının aklına geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de
İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek
Kahramanmaraş'a 2,5 milyar liralık sulama yenileme projesi için imzalar atıldı
Bireysel başvurular UYAP Avukat Portalı üzerinden de alınmaya başlandı
Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

"Assolist Cemal" huzurevini şarkılarla şenlendiriyor

"Assolist Cemal" huzurevini şarkılarla şenlendiriyor

Depremde kolunun büyük bölümünü kaybeden genç, streç filmle sabitlediği bagetle bateri çalıyor

"UNESCO Müzik Şehri" Şanlıurfa'da engelliler ve özel gereksinimli bireyler enstrüman çalmayı öğreniyor

Bozkırın Tezenesi: Neşet Ertaş

Bozkırın Tezenesi: Neşet Ertaş
TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası konserleri yarın AKM'de başlıyor

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası konserleri yarın AKM'de başlıyor
Türk sanat güneşi: Zeki Müren

Türk sanat güneşi: Zeki Müren
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet