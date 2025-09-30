Dolar
Kültür

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Ümit Aksoy  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Branilaca Bosna Kültür Merkezi'nde 2 Ekim'de "Gran Gala Flamenko" gösterisi gerçekleştirilecek. Dans performansları, tutkulu şarkılar ve enerjik müziklerin sahneleneceği gösteriye Barselona'dan ünlü sanatçılar katılacak.

Azerbaycan'da Şuşa Devlet Müzikal Drama Tiyatrosu'nda 5 Ekim'de "Cırtdan" adlı tiyatro gösterisi sahnelenecek. Cüce masalının motiflerinden esinlenen performans, çocuklara yiğitlik, çalışkanlık ve cesaret gibi değerleri aşılamayı amaçlıyor.

Enerjik dansların sergileneceği "Chofu Yosakoi 2025" festivali, Japonya'nın Chofu şehrinde 4 Ekim'de izlenebilecek.

"Tama Nehri Havai Fişek Festivali" Japonya'nın Kawasaki şehrinde 4 Ekim'de düzenlenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Westminster şehrinde bulunan Adelphi Tiyatrosu, yarın "Geleceğe Dönüş" müzikaline ev sahipliği yapacak.

Film festivalleri

Almanya'da düzenlenen "30. Schlingel Uluslararası Film Festivali" 4 Ekim'e kadar sinemaseverlerle buluşacak.

Direktörlüğünü Albert Wiederspiel'in üstlendiği "Filmfest Hamburg" 4 Ekim'e kadar özel bir seçkiyi izleyicilerin beğenisine sunacak.

İzlanda'nın Reykjavik kentinde düzenlenen ve genç yeteneklere odaklanan "Reykjavik International Film Festival" (RIFF) ile İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen, dünyanın dört bir yanından genç yönetmenleri desteklemeyi hedefleyen "Zurich Film Festival" (ZFF) 5 Ekim'e kadar devam edecek.

Deneysel sinema ve yeni restorasyonlar için ek bölümlere de yer verilen, Lincoln Center Film'in hazırladığı, ABD'nin en uzun süreli ve en prestijli film festivallerinden biri olan "New York Film Festival" (NYFF) 13 Ekim'e kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

Konserler

Çekya'nın başkenti Prag'daki Lobkowicz Sarayı'nda "Prag Kalesi'nde Matine" başlıklı klasik müzik konseri yarın müzikseverlerle buluşacak.

Simply Red müzik grubu İngiltere'nin Birmingham şehrindeki Utilita Arena'da, OneRepublic ise Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da 4 Ekim'de konser verecek.

Müzik grubu The Offspring ise 5 Ekim'de Letonya'nın başkenti Riga'da sahneye çıkacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 9 film vizyona girecek.

Benny Safdie'nin yönetmenliğini yaptığı "The Smashing Machine", karma dövüş sanatları ve UFC şampiyonu Mark Kerr'in hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Yönetmen Colin Minihan'ın imza attığı "Coyotes" filmi, Hollywood Hills'deki evlerinde mahsur kalan bir ailenin şiddetli bir orman yangını ve vahşi bir çakal sürüsü arasında hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Komedi filmi "One Big Happy Family", DNA testiyle hayatı altüst olan bir kadının, kim olduğunu bulmak için annesiyle çıktığı yolculuğu işliyor.

ABD'de ayrıca "Bone Lake", "Good Boy", "The Ice Tower", "Scared Shitless", "The Legend of Johnny Jones" ve "Peas and Carrots" filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

