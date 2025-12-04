Dolar
YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul'da "YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı"nda konuşuyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşuyor.
Kültür

Yeşilçam efsanesi Adile Naşit'in hayatı yarın seyirciyle buluşuyor

Çağan Irmak'ın yönettiği "Adile Naşit", Yeşilçam efsanesi Adile Naşit'in hayatının farklı dönemlerini beyaz perdeye taşıyacak.

Melik Fırat Yücel  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 8 film vizyona girecek.

Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Wayne Knight, Mckenna Grace ve Matthew Lillard'ın başrollerinde oynadığı "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2" izleyici ile buluşacak.

Emma Tammi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, korku ve gerilim serisinin devam filmi, Freddy Fazbear'ın Pizza dükkanındaki doğaüstü kabusun üzerinden geçen bir yıl sonrasında yaşanan ve daha büyük bir kabusa dönüşen olayları anlatıyor.

"Adile Naşit"

Çağan Irmak'ın yönettiği "Adile Naşit", Yeşilçam efsanesi Adile Naşit'in hayatının farklı dönemlerini beyaz perdeye taşıyacak.

Adile Naşit'i Meltem Kaptan'ın canlandırdığı filmde Seda Bakan, Tülin Özen, Levent Can, Serhat Tutumluer, Bora Akkaş, Deniz Cengiz, Elif Nur Kerkük, Emre Taşkıran, Özgürcan Çevik, Bülent Seyran ve Berkay Tulumbacı rol aldı.

"Mitoloji Mafyası"

Burak Serdar Şenal, Anıl Çelik, Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Eray Özbal, Aslı Bekiroğlu ve Orçun İynemli'nin oynadığı "Mitoloji Mafyası" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Orçun Benli'nin yönetmenliğini üstlendiği film, iki beceriksiz hırsızın antik tanrı Priapos'u yanlışlıkla serbest bırakması sonucu yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

"Amrum"

Diane Kruger, Matthias Schweighöfer ve Laura Tonke'nin rol aldığı Fatih Akın'ın yeni filmi "Amrum", bir dram hikayesini işliyor.

Akın'ın senaryosunu Hark Bohm'un kaleme aldığı Alman yapımı film, 1945 yazında, savaşın son günlerinde, Kuzey Almanya'daki Amrum Adası'nda yaşayan ve babasının yokluğunda ailesinin sorumluluğunu üstlenen 12 yaşındaki bir çocuğun hikayesini sinemaya yansıtacak.

"60 Gün"

İsmail Doruk'un yazıp, yönettiği, Başak Cingöz, Bora Kırkım ve Burcu Yüce'nin oynadığı "60 Gün", aynı köyde yaşayan iki gencin hayatına odaklanıyor.

Dram türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, yeni evlenen bir çiftin, 60 gün saklamaya çalıştığı sırla değişen yaşamlarını yansıtıyor.

"Özel Hayat"

Jodie Foster, Daniel Auteuil ve Virginie Efira'nın rol aldığı Rebecca Zlotowski'nin filmi "Özel Hayat", tanınmış bir psikiyatristin uzun yıllar terapistliğini yaptığı bir hastasının ölüm haberinin ardından suçluluk duygusuyla gizli bir soruşturmaya girişmesini konu ediniyor.

Haftanın animasyonları

Japon yönetmen Shouta Goshozono'nun filmi "Jujutsu Kaisen: Execution", sevilen animenin ikinci sezonun en çok konuşulan ikonik anlarını ve ocak ayında yayınlanacak 3. sezonun ilk iki bölümünü tek bir gösterimde bir araya getiriyor.

Çin yapımı "Neşeli Oyuncaklar", küçük sahiplerinin sanal dijital dünyada kayboluşunu izleyen oyuncakların, genç efendilerini kurtarmak için bir araya gelip tehlikeli oyun dünyasına adım atmaya karar vermelerini anlatıyor.

Yeşilçam efsanesi Adile Naşit'in hayatı yarın seyirciyle buluşuyor

