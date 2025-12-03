Dolar
Kültür

"5. Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali"nde Türk yapımları tanıtılacak

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen "5. Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali"nde Türkiye, özel bir stantla yer alacak.

Özlem Limon  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
"5. Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali"nde Türk yapımları tanıtılacak

İstanbul

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliğinden (TESİYAP) yapılan açıklamaya göre Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TESİYAP işbirliğiyle festivalde stant kuracak.

Uluslararası yapımcıların, yönetmenlerin, dağıtımcıların, satış temsilcilerinin ve film profesyonellerinin bir araya geleceği Türkiye standında 10 Aralık'a kadar Türk yapımları tanıtılacak.

Festival kapsamında Cidde Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde, Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in katılımıyla 6 Aralık'ta "Türk Gecesi" adıyla resepsiyon verilecek.

Türk sineması ve dizilerinin Suudi Arabistan'da yarattığı güçlü ilgi ve olumlu etkinin pekiştirilmesi planlanan festivalin, iki ülke arasındaki siyasi, turistik, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanması da hedefleniyor.

Yeni sinemacıları desteklemek ve bölgedeki film endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen festival, Arap ve uluslararası sinema sektörü için önemli bir buluşma noktası olacak.

Heyecan verici hikayelerden animasyonlara ve etkileyici belgesellere uzanan geniş bir yelpazede filmlere yer verilen festival, sinematografik hikaye anlatımının tüm kategorilerini kapsayan en yeni Suudi, Arap ve uluslararası yapımlardan özenle hazırlanmış bir seçki sunuyor. Seçkideki bazı filmler dünya, Orta Doğu veya Arap dünyası prömiyerlerini festivalde gerçekleştirecek.

Etkinlik kapsamında 6-10 Aralık'ta düzenlenecek Souk Project Market etkinliği ise 45’in üzerinde ülkeden 160'tan fazla katılımcıyı ağırlayacak

Festival 13 Aralık'ta sona erecek.

