TRT 2'de Aralık ayında her akşam farklı bir film izleyiciyle buluşacak
Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de, Aralık ayında her akşam farklı bir film ekrana gelecek.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre filmler, orijinal dillerinde yayımlanacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bugün "Parfümler" (Les Parfums), yarın "Bu Denizin Tuzu" (Milh Hadha al-Bahr), 3 Aralık'ta "Ölümcül Dalış" (The Dive), 4 Aralık'ta "Aşıklar Şehri" (La La Land), 5 Aralık'ta "Monte Cristo Kontu" (The Count of the Monte Cristo), 6 Aralık'ta "Küçük Deniz Kızı Ponyo" (Ponyo), 7 Aralık'ta "Kaptan Benim" (Io Capitano), 8 Aralık'ta "Umudun Tarifi" (Sweet Bean), 9 Aralık'ta "99 Ev" (99 Homes), 10 Aralık'ta "Kurban" (Obet), 11 Aralık'ta "Yeşil Çayla Pirinç Tadı" (The Flavor of Green Tea Over Rice), 12 Aralık'ta "Elveda Gülsarı" (Qosh Bol, Gülsary!), 13 Aralık'ta "Kusursuz Saray" (L'incroyable Histoire du Facteur Cheval), 14 Aralık'ta "Başka Bir Dünya" (Another Earth), 15 Aralık'ta "Sınıf" (Entre les Murs), 16 Aralık'ta "Aşk ve Yaşam" (Sense and Sensibility) filmleri izleyicinin beğenisine sunulacak.
"İnce Sarı Çizgi" (La Delgada Línea Amarilla) 17 Aralık'ta, "Son Çekiç Darbesi" (Le Dernier Coup de Marteau) 18 Aralık'ta, "Komşum Totoro" (My Neighbor Totoro) 19 Aralık'ta, "Kayıp Kral" (The Lost King) 20 Aralık'ta, "Vicdanın Sesi" (Chaharshanbeh, 19 Ordibehesht) 21 Aralık'ta, "Aile Gibi" (Una Especie de Familia) 22 Aralık'ta, "Ona İyi Bak" (Hjertestart) 23 Aralık'ta, "Hatıra Kutusu" (Memory Box) 24 Aralık'ta, "Nokta" 25 Aralık'ta, "Borg/McEnroe" 26 Aralık'ta, "Akif" 27 Aralık'ta, "Süleyman'ın Hikayesi" (L'histoire de Souleymane) 28 Aralık'ta, "Ceviz Ağacı" (Zhangak Tal) 29 Aralık'ta, "Yolcu" (Mossafer) 30 Aralık'ta, "Luzzu" 31 Aralık'ta izlenebilecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.