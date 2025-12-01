Dolar
Kültür

TRT 2'de Aralık ayında her akşam farklı bir film izleyiciyle buluşacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de, Aralık ayında her akşam farklı bir film ekrana gelecek.

Ömer Mirza Şeker  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
TRT 2'de Aralık ayında her akşam farklı bir film izleyiciyle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre filmler, orijinal dillerinde yayımlanacak.

Bugün "Parfümler" (Les Parfums), yarın "Bu Denizin Tuzu" (Milh Hadha al-Bahr), 3 Aralık'ta "Ölümcül Dalış" (The Dive), 4 Aralık'ta "Aşıklar Şehri" (La La Land), 5 Aralık'ta "Monte Cristo Kontu" (The Count of the Monte Cristo), 6 Aralık'ta "Küçük Deniz Kızı Ponyo" (Ponyo), 7 Aralık'ta "Kaptan Benim" (Io Capitano), 8 Aralık'ta "Umudun Tarifi" (Sweet Bean), 9 Aralık'ta "99 Ev" (99 Homes), 10 Aralık'ta "Kurban" (Obet), 11 Aralık'ta "Yeşil Çayla Pirinç Tadı" (The Flavor of Green Tea Over Rice), 12 Aralık'ta "Elveda Gülsarı" (Qosh Bol, Gülsary!), 13 Aralık'ta "Kusursuz Saray" (L'incroyable Histoire du Facteur Cheval), 14 Aralık'ta "Başka Bir Dünya" (Another Earth), 15 Aralık'ta "Sınıf" (Entre les Murs), 16 Aralık'ta "Aşk ve Yaşam" (Sense and Sensibility) filmleri izleyicinin beğenisine sunulacak.

"İnce Sarı Çizgi" (La Delgada Línea Amarilla) 17 Aralık'ta, "Son Çekiç Darbesi" (Le Dernier Coup de Marteau) 18 Aralık'ta, "Komşum Totoro" (My Neighbor Totoro) 19 Aralık'ta, "Kayıp Kral" (The Lost King) 20 Aralık'ta, "Vicdanın Sesi" (Chaharshanbeh, 19 Ordibehesht) 21 Aralık'ta, "Aile Gibi" (Una Especie de Familia) 22 Aralık'ta, "Ona İyi Bak" (Hjertestart) 23 Aralık'ta, "Hatıra Kutusu" (Memory Box) 24 Aralık'ta, "Nokta" 25 Aralık'ta, "Borg/McEnroe" 26 Aralık'ta, "Akif" 27 Aralık'ta, "Süleyman'ın Hikayesi" (L'histoire de Souleymane) 28 Aralık'ta, "Ceviz Ağacı" (Zhangak Tal) 29 Aralık'ta, "Yolcu" (Mossafer) 30 Aralık'ta, "Luzzu" 31 Aralık'ta izlenebilecek.


