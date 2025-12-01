Dolar
Kültür

Malatya'da 75 yıllık sinema projeksiyon makinesi zamana meydan okuyor

Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde sergilenen 1950 yapımı sinema projeksiyon makinesi, ziyaretçilerine geçmişin sinema atmosferini tekrar yaşatma imkanı sunuyor.

Muhammed Batu Ak  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Malatya'da 75 yıllık sinema projeksiyon makinesi zamana meydan okuyor Fotoğraf: Muhammed Batu Ak/AA

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı müzede 1876'dan bugüne üretilen fotoğraf makineleri, kameralar ve çeşitli aksesuarlar 44 kategori altında toplandı.

Toplam 5 bin 623 parçalık koleksiyon içerisinde, İtalya üretimi 75 yıllık projeksiyon makinesi en çok ilgi çeken eserlerden biri olarak öne çıkıyor. Kömürle çalışan makine, yaklaşık 25 yıl önce Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde (MTA) film gösterimlerinde kullanılıyordu.

Müze sorumlusu İrfan Tunay, AA muhabirine, projeksiyon makinesinin ziyaretçiler tarafından büyük merak uyandırdığını söyledi.

Tunay, MTA'dan getirilen makinenin kısa süre önce yeniden aktif hale getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Makineyle ziyaretçilerimizin dedelerinden ve babalarından kalan özlemlerini gideriyoruz. Müzemizin arkasında bir bahçe bölümü var, önümüzdeki yıllarda bu bahçede yazlık sinema yapmayı düşünüyoruz. O dönem her kurumda sinema kültürü çok yaygındı. Kurumda çalışan ve oraya gelen ziyaretçilere sinema gösterisi yapmışlar."

Projeksiyon makinelerinin 35'lik, 16'lık ve 8'lik olarak üçe ayrıldığını anlatan Tunay, müzede yer alan cihazın 35 milimetrelik sistemin en büyük ve temiz örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Cihaza titizlikle baktıklarını ifade eden Tunay, "Kömürlü yapısına rağmen modern projeksiyon eklenerek makara sistemi üzerinden perdeye ya da duvara rahatlıkla yansıma sağlanabilir." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Hüseyin Şahin, makinenin kendisinde nostaljik duygular uyandırdığını belirterek, "Fotoğraf makinelerine meraklı biriyim. Bu kömürlü sinema makinesini görünce çocukluğum gözümün önüne geldi. Dijital çağdaki küçük cihazlarla kıyaslayınca insan etkilenmeden edemiyor." ifadelerini kullandı.

