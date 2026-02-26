Dolar
Kültür

Almanya’da film sektörü temsilcileri, Berlinale Direktörü Tuttle'a açık mektupla destek verdi

Almanya’da yüzlerce film sektörü temsilcisi, Gazze’ye destek tartışmaları nedeniyle görevden alınacağı iddia edilen Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) Direktörü Tricia Tuttle’a yayımladıkları açık mektupla destek verdi.

Erbil Başay  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Almanya’da film sektörü temsilcileri, Berlinale Direktörü Tuttle'a açık mektupla destek verdi

Berlin

Rejisörler Tom Tykwer ve Todd Haynes ile Tilda Swinton gibi film sektörünün önemli temsilcilerinin de imzaladığı açık mektupta, film yapımcıları olarak Berlinale ile ilgili tartışmaların ve Tricia Tuttle'ın görevden alınmasına ilişkin konunun büyük endişeyle takip edildiği belirtildi.

Berlinale sahnesinde yapılan açıklamaların son dönemde eleştirildiğine dikkat çekilen mektupta, bu açıklamaların festival yönetimi tarafından değil davet edilen film yapımcılarınca yapıldığına işaret edildi.

Mektupta, "Uluslararası bir film festivali, diplomatik protokol değil demokrasimizde korunması gereken bir mekandır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Festival yöneticileri ile film yapımcılarının birlikte yer aldığı ve Filistin bayrağının görüldüğü bir fotoğrafın da eleştirildiği anımsatılan mektupta, konuklarla fotoğraf çektirmenin, bu tür festivallerin bir parçası olduğu vurgulandı.

Alman Film Akademisince yayımlanan başka bir açık mektupta da Tuttle’a destek verilerek, "Burası (Berlinale) sanatın, diyaloğun ve çok sesliliğin mekanıdır. İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin siyasi sorun, diğer birçok konunun yanında sanatsal ve sinematik eserlerin de konusudur." ifadesi kullanıldı.

Denetleme Kurulunun Olağanüstü Toplantısı'ndan karar çıkmadı

Alman hükümetine bağlı olan ve Berlin’deki önemli kültür etkinliklerini ve kurumları yöneten Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) şirketinin Denetleme Kurulu, bugün "Berlinale krizini" görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Alman hükümetinin Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer’in başkanlığı yaptığı KBB Denetleme Kurulu Toplantısı'nda, Berlinale Direktörü Tuttle’a ilişkin karar alınmadı.

Denetleme Kurulu üyeleri ile Tuttle arasında Berlinale’nin genel çizgisine ilişkin görüşmelerin gelecek günlerde devam edeceği bildirildi.

Ödül töreninde Gazze'ye destek konuşmaları

Alman basınında, 21 Şubat’ta düzenlenen festivalin ödül töreninde yaşananlardan dolayı Berlinale Direktörü Tuttle’ın görevden alınacağı iddia edilmişti.

Törende, "Chronicles From the Siege" filmiyle "GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü"ne layık görülen Abdallah Alkhatib, teşekkür konuşmasında, Almanya hükümetini, Gazze Savaşı’ndaki tutumu nedeniyle sert sözlerle eleştirmiş, Berlin yönetimini "Gazze Şeridi’ndeki soykırımın fiili ortağı" olmakla suçlamıştı.

Bu açıklamalar üzerine Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider salonu terk etmişti.

Bild gazetesi de Tuttle’ın, Alkhatib ile çekilmiş ve film ekibinin Filistin bayrağı taşıdığı bir fotoğrafı yayımlamıştı.

Daha önce Londra Film Festivali’ni yöneten ABD'li Tuttle, Nisan 2024’te Berlinale’nin başına getirilmişti.

