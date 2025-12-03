"Neşeli Oyuncaklar" 5 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak
Çin'de ailelerin ve çocukların büyük beğenisini toplayan "Neşeli Oyuncaklar" filmi 5 Aralık'ta Türkiye'de vizyona girecek.
Yapılan açıklamaya göre, her yaştan izleyiciye hitap eden ve evrensel mizahıyla ailece izlenebilecek animasyonlar arasında yer alan yapım, büyük bir fenomen haline gelerek, Çin'de vizyona girdiği ilk haftadan itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.
Film, yüksek tempolu macerası, karakter tasarımları, renkli dünyası ve dostluk üzerine kurulu eğlenceli hikayesiyle dikkati çekiyor.
Eğlenceli ve öğretici yapısıyla çocuklara dostluk, paylaşım, cesaret ve hayal gücünün önemini anlatan yapım, yetişkinlere de nostaljik bir çocukluk yolculuğu vaat ediyor.
Filmhouse Entertainment distribütörlüğündeki film, dijital dünyada kaybolan küçük bir kızı kurtarmak üzere bir araya gelerek, tehlikeli oyun dünyasına adım atmaya karar veren oyuncakların hikayesini işliyor.