Kültür

Flamenko gösterisi "Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek" AKM'de sahnelenecek

"Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek" adlı flamenko gösterisi, Gazze’deki insanlık dramını sanatın evrensel diliyle sahneye taşıyacak.

Hilal Uştuk  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Flamenko gösterisi "Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek" AKM'de sahnelenecek

İstanbul

Cristina Heeren Vakfı tarafından düzenlenecek etkinlik, 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gösteri, Kızılay, İspanya Büyükelçiliği ve Muğla İspanya Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle Ankara ve İstanbul’da sahnelenecek.

Etkinliğin tüm geliri, Kızılay aracılığıyla Gazze’ye bağışlanarak aylardır süren saldırılar sonucu binlerce masumun yaşamını yitirdiği, eğitim ve sağlık kurumlarının büyük oranda zarar gördüğü bölgede temel insani ihtiyaçların karşılanmasına destek sağlanacak.

İspanya ve Türkiye arasındaki köklü dostluk ve diplomatik işbirliğinin bu özel program vesilesiyle bir kez daha güçlenmesi hedefleniyor. İki ülke, yüzyıllardır süregelen dostluklarını bu kez Filistin halkının yanında durarak, acılara karşı ortak bir sesle ifade edecek.

Detaylı bilgi için "www.akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
