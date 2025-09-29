Dolar
Kültür

Kültür ve Turizm Bakanlığından bu yıl sinema sektörüne 359 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 24 projeye toplam 142 milyon 400 bin lira destek sağladı. Bakanlığın bu desteğiyle bu yıl sinema projelerine aktarılan toplam destek miktarı 359 milyon lirayı aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Kültür ve Turizm Bakanlığından bu yıl sinema sektörüne 359 milyon liralık destek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 9'unu "ilk uzun metrajlı kurgu film yapım" ve "uzun metrajlı sinema film yapım", 4'ünü "ortak yapım" ve 2'sini ise "çekim sonrası" türlerindeki projeler oluşturdu.

Desteklenen projeler arasında, "Altın Ayı" ödüllü ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Ayda" ve bir önceki filmi "Son Hasat" ile Toronto Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren yönetmen Cemil Ağacıkoğlu'nun "Sessiz Dağ" isimli projesi de yer aldı.

Görsel-işitsel endüstri içerisinde önemli bir sektör haline gelen animasyon sektörü, teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleri ile son dönemde büyük gelişim gösterdi.

Sinema Destekleme Kurulunca son dönemin en beğenilen animasyonları arasında yer alan Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi "Gordion" ile Kral Şakir serisinin son filmi "Dünyalar Karıştı" filmleri desteklenen projeler arasında yer aldı.

Kurulda ayrıca ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenlerce tasarlanan "Babamın Gölgesi 1915 Küçük Kahramanlar Geçidi" ile "Umay Ana: Taşların Gizemi" isimli animasyon filmlerine de destek sağlandı. Uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 24 projeye, toplam 142 milyon 400 bin lira destek verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk sinemasına sağlanan destek tutarı geçen yıl 284 milyon 141 bin liraya, bu yıl ise yaklaşık yüzde 27'lik artışla 359 milyon 424 bin liraya ulaştı.

Bakanlığın açıkladığı yeni desteklere "https://sinema.ktb.gov.tr/TR-406347/2025-5-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html" adresinden ulaşılabiliyor.

